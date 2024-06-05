"Господи, помилуй!": Грешный мужчина воззвал к Богу из-под земли в Петербурге

Жители дачных участков в петербургском посёлке Парголово стали слышать из-под земли неистовые мольбы, обращённые к Господу. Местная жительница решила выяснить, откуда доносится звук, поиски привели её в овраг, где очень религиозный, но не вполне смиренный мужчина застрял в дренажной трубе. Видео с места публикует "Mash на Мойке".

Пьяный мужчина застрял в дренажной трубе и взмолился о помощи. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

"А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а! За что, Господи, ты мне всё это даёшь?! А-а-а! Господи, помилуй меня грешного и помоги мне, Господи!" — спрашивал мужчина у Всевышнего и взывал о помощи.