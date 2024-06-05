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5 июня, 15:34

"Господи, помилуй!": Грешный мужчина воззвал к Богу из-под земли в Петербурге

Mash: В Петербурге пьяный, но набожный мужчина застрял в трубе и был спасён

Жители дачных участков в петербургском посёлке Парголово стали слышать из-под земли неистовые мольбы, обращённые к Господу. Местная жительница решила выяснить, откуда доносится звук, поиски привели её в овраг, где очень религиозный, но не вполне смиренный мужчина застрял в дренажной трубе. Видео с места публикует "Mash на Мойке".

Пьяный мужчина застрял в дренажной трубе и взмолился о помощи. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

"А-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а! За что, Господи, ты мне всё это даёшь?! А-а-а! Господи, помилуй меня грешного и помоги мне, Господи!" спрашивал мужчина у Всевышнего и взывал о помощи.

Всё закончилось благополучно: двое прибывших к месту событий полицейских, слегка повозившись, вытянули мужчину за руки из тесной трубы. На спасённого составили протокол за распитие спиртного в общественном месте. Сам он, к слову, не объяснил, как попал в такую ситуацию.

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А вчера Life.ru рассказывал об операции по спасению рыжего кота в Уфе, морда которого вдруг высунулась из вентиляционного отверстия в квартире жилого дома. На его вызволение ушло несколько часов, но всё обернулось благополучно. А сам рыжик стал новоиспечённым героем мемов. К слову, сегодня выяснилось, что кот был бездомным и, заблудившись, нашёл себе семью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BH-Photo

Юрий Лысенко
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