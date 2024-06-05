Лаврова наградили орденом Жеребца в Буркина-Фасо

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца в африканской стране Буркина-Фасо. Отличительный знак дипломату вручили во время его рабочего визита в страну. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Сергей Лавров с президентом Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Фото © Telegram / МИД России

Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото © Telegram / МИД России

"В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И. Траоре министру иностранных дел России С.В. Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", — говорится в сообщении.