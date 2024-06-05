Лаврова наградили орденом Жеребца в Буркина-Фасо
Лавров получил высшую награду в Буркина-Фасо
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца в африканской стране Буркина-Фасо. Отличительный знак дипломату вручили во время его рабочего визита в страну. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Сергей Лавров с президентом Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Фото © Telegram / МИД России
"В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И. Траоре министру иностранных дел России С.В. Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", — говорится в сообщении.
Отметим, что это высшая государственная награда африканской страны. Её учредили в 1993 году. Такого знака отличия удостаиваются военные или гражданские за особые заслуги перед страной. Орден представляет собой звезду, в центре которой изображён красный круг с надписью "Орден Жеребца", а над ним — голова лошади.
Как писал Life.ru, Сергей Лавров поехал в африканское турне. Рабочий визит министр начал с Гвинеи. Сегодня Лавров отправился в Чад, где его встречали толпы местных жителей с плакатами, посвящёнными российско-африканской дружбе. Многие из них радостно скандировали: "Россия! Россия!"