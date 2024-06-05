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5 июня, 15:25

Лаврова наградили орденом Жеребца в Буркина-Фасо

Лавров получил высшую награду в Буркина-Фасо

Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото © Telegram / МИД России

Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото © Telegram / МИД России

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова наградили орденом Жеребца в африканской стране Буркина-Фасо. Отличительный знак дипломату вручили во время его рабочего визита в страну. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Сергей Лавров с президентом Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Фото © Telegram / МИД России

Сергей Лавров с президентом Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Фото © Telegram / МИД России

Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото © Telegram / МИД России

Лаврова наградили орденом Жеребца. Фото © Telegram / МИД России

"В ходе встречи с президентом Буркина-Фасо И. Траоре министру иностранных дел России С.В. Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны", — говорится в сообщении.

Отметим, что это высшая государственная награда африканской страны. Её учредили в 1993 году. Такого знака отличия удостаиваются военные или гражданские за особые заслуги перед страной. Орден представляет собой звезду, в центре которой изображён красный круг с надписью "Орден Жеребца", а над ним — голова лошади.

Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик
Лавров прибыл с рабочим визитом в Мозамбик

Как писал Life.ru, Сергей Лавров поехал в африканское турне. Рабочий визит министр начал с Гвинеи. Сегодня Лавров отправился в Чад, где его встречали толпы местных жителей с плакатами, посвящёнными российско-африканской дружбе. Многие из них радостно скандировали: "Россия! Россия!"

Александра Мышляева
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