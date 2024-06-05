Путин: Россия готова расследовать гибель журналиста АFP Сольдена на Украине

Россия готова помочь в расследовании смерти журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена в зоне специальной военной операции. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ , отметив, что сделать это достаточно сложно.

"Мы никогда не отказывались ни от каких расследований. Мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике, <…> если человек погиб в зоне боевых действий. Но, пожалуйста, мы сделаем всё, что от нас зависит", — отметил президент.