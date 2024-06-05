Путин: Россия готова расследовать гибель журналиста АFP Сольдена на Украине
Россия готова помочь в расследовании смерти журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена в зоне специальной военной операции. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ, отметив, что сделать это достаточно сложно.
"Мы никогда не отказывались ни от каких расследований. Мы готовы организовать эту работу. Не знаю, как это можно сделать на практике, <…> если человек погиб в зоне боевых действий. Но, пожалуйста, мы сделаем всё, что от нас зависит", — отметил президент.
Напомним, о гибели Армана Сольдена стало известно 9 мая прошлого года. В издании, где трудился корреспондент, считают, что он погиб в результате обстрела на окраине Часова Яра. После в ООН заявили, что осуждают атаки на сотрудников СМИ. Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) ведёт расследование.
Life.ru