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5 июня, 19:13

Путин допустил, что отношения с Италией восстановятся быстрее, чем с другими странами ЕС

Россия и Италия смогут быстро восстановить отношения. Надежду на это высказал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По его словам, Москва видит, что в этой европейской стране не поощряется пещерная русофобия.

"Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, может быть, после того как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения. И, может быть, даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной", отметил глава российского государства.

Ранее в Италии назвали генсека НАТО "опасным господином" из-за его заявлений о России. А министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал президента Франции Эмманюэля Макрона поехать воевать на Украину в одиночку, если ему так сильно этого хочется.

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Марина Калегина
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