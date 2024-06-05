Путин допустил, что отношения с Италией восстановятся быстрее, чем с другими странами ЕС
Россия и Италия смогут быстро восстановить отношения. Надежду на это высказал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По его словам, Москва видит, что в этой европейской стране не поощряется пещерная русофобия.
"Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, может быть, после того как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении, удастся восстановить отношения. И, может быть, даже быстрее, чем с какой-либо другой европейской страной", — отметил глава российского государства.
Ранее в Италии назвали генсека НАТО "опасным господином" из-за его заявлений о России. А министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал президента Франции Эмманюэля Макрона поехать воевать на Украину в одиночку, если ему так сильно этого хочется.
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