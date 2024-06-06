Трампа могут лишить возможности носить оружие после судебного решения
CNN: У Трампа могут отобрать лицензию на ношение оружия
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Экс-лидер США Дональд Трамп может потерять лицензию на ношение оружия, передаёт CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции. Это стало возможным после того, как политика признали виновным в деле о подделке документов.
"Департамент полиции Нью-Йорка готовится отозвать у бывшего президента Дональда Трампа лицензию на ношение оружия", — пояснил источник телеканала.
Действие лицензии было приостановлено 1 апреля 2023 года, когда Трампу в Нью-Йорке предъявили обвинения. Бывший президент сдал полицейским два из трёх пистолетов, которые у него были. Ещё один он вполне законно перевёз во Флориду. Но после вынесения судебного вердикта, которое запланировано на 11 июля, хранение этого оружия станет федеральным преступлением.
Напомним, 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший президент США назвал решение позором и пообещал не сдаваться. В совокупности Трампу грозит 136 лет тюрьмы.