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6 июня, 04:46

Израиль обстрелял школу в Газе, погибло более 30 человек

Tasnim: В результате удара ВВС Израиля по школе в Газе погибло 32 человека

В ходе израильского авиаудара по зданию школы в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибло 32 человека, передаёт иранское агентство Tasnim.

Кроме того, десятки граждан Палестины получили тяжёлые ранения из-за воздушной атаки. Среди жертв есть женщины и дети, уверяет Al Jazeera.

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На днях сообщалось о том, что четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС. Они были взяты группировкой ещё 7 октября прошлого года. А в конце прошлого месяца стало известно, что Израиль передал радикальному движению новое предложение по урегулированию конфликта при посредничестве Катара. Оно состоит из трёх этапов постепенного прекращения огня и освобождения заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Анатолий Симоненко
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