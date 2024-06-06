Израиль обстрелял школу в Газе, погибло более 30 человек
Tasnim: В результате удара ВВС Израиля по школе в Газе погибло 32 человека
В ходе израильского авиаудара по зданию школы в лагере палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибло 32 человека, передаёт иранское агентство Tasnim.
Кроме того, десятки граждан Палестины получили тяжёлые ранения из-за воздушной атаки. Среди жертв есть женщины и дети, уверяет Al Jazeera.
На днях сообщалось о том, что четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС. Они были взяты группировкой ещё 7 октября прошлого года. А в конце прошлого месяца стало известно, что Израиль передал радикальному движению новое предложение по урегулированию конфликта при посредничестве Катара. Оно состоит из трёх этапов постепенного прекращения огня и освобождения заложников.
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