На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, погиб человек
Один человек погиб и ещё трое пострадали при опрокидывании понтона в Петербурге
Понтонная переправа в Царском Селе в Петербурге. Обложка © Tzar.ru
Один человек погиб при опрокидывании понтона в Царском Селе, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Трагедия произошла утром 6 июня на Большом пруду, в роковой момент там находилось 24 человека.
"Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Ведётся следствие.
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