На пруду в Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, погиб человек

Один человек погиб при опрокидывании понтона в Царском Селе, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Трагедия произошла утром 6 июня на Большом пруду, в роковой момент там находилось 24 человека.

"Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". Ведётся следствие.

Место опрокидывания понтона в Царском Селе в Петербурге. Фото © 78.ru