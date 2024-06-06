ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 07:07

"Построена как сверхдержава": Президент Сальвадора объяснил, почему РФ невозможно сломать санкциями

Президент Сальвадора Букеле заявил, что Россию невозможно сломать санкциями

Найиб Букеле. Обложка © ТАСС / EPA / РосJAVIER APARICIO

Найиб Букеле. Обложка © ТАСС / EPA / РосJAVIER APARICIO

Экономику России нельзя разрушить с помощью санкций, считает президент Сальвадора Найиб Букеле. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам главы государства, РФ построена не так, как другие страны, и обладает природными ресурсами, промышленными мощностями, заводами и рабочими.

"Если вы введёте санкции в отношении Испании, вы разрушите экономику, но если вы введёте санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава", — отметил Букеле.

Додик посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкций Запада
Додик посетит ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкций Запада

Ранее в Белом доме допустили, что постепенная трансформация российской экономики под военные нужды фактически приведёт к полному торговому эмбарго на товары из РФ. Посол Анатолий Антонов на это заявил, что Москва не свернёт со своего пути.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Новости экономики
  • Санкции против России
  • Сальвадор
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров