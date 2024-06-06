"Построена как сверхдержава": Президент Сальвадора объяснил, почему РФ невозможно сломать санкциями
Президент Сальвадора Букеле заявил, что Россию невозможно сломать санкциями
Найиб Букеле. Обложка © ТАСС / EPA / РосJAVIER APARICIO
Экономику России нельзя разрушить с помощью санкций, считает президент Сальвадора Найиб Букеле. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам главы государства, РФ построена не так, как другие страны, и обладает природными ресурсами, промышленными мощностями, заводами и рабочими.
"Если вы введёте санкции в отношении Испании, вы разрушите экономику, но если вы введёте санкции против России, вы не сможете сломать Россию, потому что она построена как сверхдержава", — отметил Букеле.
Ранее в Белом доме допустили, что постепенная трансформация российской экономики под военные нужды фактически приведёт к полному торговому эмбарго на товары из РФ. Посол Анатолий Антонов на это заявил, что Москва не свернёт со своего пути.