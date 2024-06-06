"Последствия будут": Песков прокомментировал слова Путина об ответных поставках оружия за удары по РФ

Передача Украине оружия для ударов по территории России не останется без последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства Владимира Путина о возможности поставки вооружений противникам стран Запада для атак на "чувствительные объекты".

"[Это] весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружений, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий. Эти последствия обязательно будут", — отметил представитель Кремля.