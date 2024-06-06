"Последствия будут": Песков прокомментировал слова Путина об ответных поставках оружия за удары по РФ
Песков: Поставки Украине оружия для ударов по РФ не останутся без последствий
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Передача Украине оружия для ударов по территории России не останется без последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства Владимира Путина о возможности поставки вооружений противникам стран Запада для атак на "чувствительные объекты".
"[Это] весьма и весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружений, которые будут стрелять по нам, не могут остаться без последствий. Эти последствия обязательно будут", — отметил представитель Кремля.
Напомним, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил о праве России поставить оружие в регионы, откуда оно может быть использовано по инфраструктуре стран, поддерживающих Украину. Комментируя слова президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал их кардинальным изменением внешней политики Москвы. Он отметил, что получателями российских систем могут стать государства, считающие Вашингтон врагом.