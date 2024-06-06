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6 июня, 09:15

В Кремле назвали ожидаемой реакцию Японии на слова Путина об условиях диалога

Песков: Реакция Токио на слова Путина об условиях диалога достаточно ожидаема

В Кремле не удивлены реакцией Токио на слова президента России Владимира Путина об условиях возобновления диалога между странами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Достаточно ожидаема. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства. Больше к этому добавить нечего", — указал представитель Кремля на брифинге.

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Ранее генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что слова президента России Владимира Путина о причинах приостановки и условиях возобновления диалога Москвы и Токио по вопросу мирного договора являются "несправедливыми и неприемлемыми". Напомним, накануне глава РФ указал, что сейчас нет условий для того, чтобы Россия заключила с Японией мирный договор. Путин подчеркнул, что диалог между Токио и Москвой подвержен влиянию ангажированности Страны восходящего солнца по украинскому вопросу.

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Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Kupeeva

Александр Юнашев
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