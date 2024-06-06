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6 июня, 10:09

Орешкин назвал успешную армию обязательным условием построения сильной экономики

Максим Орешкин. Обложка © Kremlin.ru

Максим Орешкин. Обложка © Kremlin.ru

Сильную экономику не получится построить без успешной армии, считает замглавы Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Соответствующее заявление он сделал, выступая на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о целях и задачах властей, поставленных лидером РФ Владимиром Путиным, Орешкин отметил, что президент ставит во главу угла качество жизни россиян и необходимо обеспечить наш суверенитет на трёх уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Кроме того, речь идёт о модернизации ВС РФ с учётом опыта спецоперации на Украине, новых технологических решений и системы управления.

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"У нас новый министр обороны [Андрей Белоусов], перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", — добавил Орешкин.

Ранее в Госдуме объяснили назначение Андрея Белоусова министром обороны. По словам депутата Андрея Исаева, учитывая возросшие расходы России на оборону и безопасность, новый глава военного ведомства станет сильным организатором и экономистом, способным руководить этой сферой.

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Матвей Константинов
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