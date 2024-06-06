Орешкин назвал успешную армию обязательным условием построения сильной экономики

Сильную экономику не получится построить без успешной армии, считает замглавы Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Соответствующее заявление он сделал, выступая на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Говоря о целях и задачах властей, поставленных лидером РФ Владимиром Путиным, Орешкин отметил, что президент ставит во главу угла качество жизни россиян и необходимо обеспечить наш суверенитет на трёх уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Кроме того, речь идёт о модернизации ВС РФ с учётом опыта спецоперации на Украине, новых технологических решений и системы управления.

"У нас новый министр обороны [Андрей Белоусов], перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает", — добавил Орешкин.