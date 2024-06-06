Глава ВТБ Костин спрогнозировал скорое повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на предстоящем в пятницу, 7 июня, заседании. Таким мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) поделился глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думал, что завтра ставка сохранится, но, услышав о том, что [глава Центробанка] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] решила довести [инфляцию] до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия-1".