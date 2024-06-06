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6 июня, 12:07

Глава ВТБ Костин спрогнозировал скорое повышение ключевой ставки ЦБ

Андрей Костин. Обложка © TACC / Дмитрий Феоктистов

Андрей Костин. Обложка © TACC / Дмитрий Феоктистов

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на предстоящем в пятницу, 7 июня, заседании. Таким мнением на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) поделился глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думал, что завтра ставка сохранится, но, услышав о том, что [глава Центробанка] Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] решила довести [инфляцию] до 4% в следующем году, я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра", — сказал Костин в интервью телеканалу "Россия-1".

Напомним, в конце апреля Центробанк в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%. В пресс-службе регулятора объяснили, что инфляционное давление всё ещё остаётся высоким. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевая ставка будет удержана на высоких уровнях столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции.

Набиуллина ответила на вопрос Life.ru о судьбе ключевой ставки
Набиуллина ответила на вопрос Life.ru о судьбе ключевой ставки
Наталья Исакова
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