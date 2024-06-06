"Остаётся только сожалеть": В Совфеде оценили позицию Японии по переговорам с Россией

Действующие власти Японии растрачивают капитал, который накапливался десяток лет, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление генсека кабмина Страны восходящего солнца Ёсимасы Хаяси о несправедливости и неприемлемости позиции Москвы по переговорам с Токио.

"Остаётся только сожалеть, что нынешние руководители Токио растрачивают капитал, который был накоплен за лет десять. [Президент РФ Владимир] Путин чётко произнёс простую вещь: если Япония солидаризируется с решениями G7 относительно необходимости стратегической победы над Россией, то какой может быть разговор о мире?" — указал он в беседе с "Лентой.ру".