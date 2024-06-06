"Остаётся только сожалеть": В Совфеде оценили позицию Японии по переговорам с Россией
Сенатор Климов раскритиковал позицию Японии по переговорам с Москвой
Действующие власти Японии растрачивают капитал, который накапливался десяток лет, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление генсека кабмина Страны восходящего солнца Ёсимасы Хаяси о несправедливости и неприемлемости позиции Москвы по переговорам с Токио.
"Остаётся только сожалеть, что нынешние руководители Токио растрачивают капитал, который был накоплен за лет десять. [Президент РФ Владимир] Путин чётко произнёс простую вещь: если Япония солидаризируется с решениями G7 относительно необходимости стратегической победы над Россией, то какой может быть разговор о мире?" — указал он в беседе с "Лентой.ру".
Как отметил сенатор, Москва не поменяет свою позицию, так как риторика Токио осталась той же. По мнению Климова, в этом "заслуга" тех, кто управляет японским кабмином.
Ранее Хаяси заявил, что слова Путина о причинах приостановки и условиях возобновления диалога РФ и Японии по вопросу мирного договора являются для Токио "несправедливыми и неприемлемыми". Так он прокомментировал высказывание президента РФ о том, что сейчас нет условий для заключения мирного договора между странами. Путин отмечал, что диалог Москвы и Токио подвержен влиянию ангажированности Страны восходящего солнца по украинскому вопросу.
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