Венгрии приглянулся мирный план Китая по Украине

Будапешт солидарен с позицией Китая и Бразилии о том, что необходимо добиваться мирного решения на Украине, и поддерживает комплексы мер, предложенные этими странами. Об этом заявил в четверг, 6 июня, глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).