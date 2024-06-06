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6 июня, 14:45

Венгрии приглянулся мирный план Китая по Украине

Сийярто: Венгрия поддерживает мирные инициативы Китая и Бразилии по Украине

Будапешт солидарен с позицией Китая и Бразилии о том, что необходимо добиваться мирного решения на Украине, и поддерживает комплексы мер, предложенные этими странами. Об этом заявил в четверг, 6 июня, глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы приветствуем совместное заявление Китая и Бразилии, потому что это предложения по тому, как достичь мира. А мир на Украине — наш главный интерес", — указал политик.

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Отметим, что Венгрия тем не менее будет участвовать в мирном саммите, который Владимир Зеленский вскоре устраивает в Швейцарии. Страну представит тот самый глава МИД Сийярто. А ранее сообщалось, что ЕС хочет наказать Венгрию за отказ оголтело поддерживать Украину. Так, глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб предложила лишить Венгрию права вето из-за позиции по Украине.

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Shutterstock/ FOTODOM / Raketir r

Марина Калегина
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