Глава МИД Венгрии Сийярто представит страну на саммите по Украине в Швейцарии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что представит страну на "саммите мира" по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Соответствующее заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем представлены на уровне Министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]", — указал Сийярто.

Министр добавил, что переговоры по Украине должны начаться немедленно. По его словам, Москве и Киеву нужно срочно добиться прекращения огня, так как есть риск эскалации конфликта.

"Совершенно очевидно, что войну не решить оружием. На поле боя — только потери и разрушения. Поэтому эта война должна закончиться переговорами. И чем раньше начнутся переговоры, тем меньше людей погибнет", — пояснил венгерский политик.