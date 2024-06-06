Глава МИД Венгрии Сийярто представит страну на саммите по Украине в Швейцарии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irena iris szewczyk
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что представит страну на "саммите мира" по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Соответствующее заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы будем представлены на уровне Министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]", — указал Сийярто.
Министр добавил, что переговоры по Украине должны начаться немедленно. По его словам, Москве и Киеву нужно срочно добиться прекращения огня, так как есть риск эскалации конфликта.
"Совершенно очевидно, что войну не решить оружием. На поле боя — только потери и разрушения. Поэтому эта война должна закончиться переговорами. И чем раньше начнутся переговоры, тем меньше людей погибнет", — пояснил венгерский политик.
Вместе с тем глава МИД Венгрии не стал отвечать на вопросы по поводу легитимности Владимира Зеленского, полномочия которого закончились 20 мая.
Напомним, широко обсуждаемая конференция по урегулированию конфликта на Украине стартует уже 15 июня в Швейцарии. Главы многих зарубежных государств, в том числе и ярые союзники Киева, отказались посещать мероприятие. В Кремле уверены, что всё это говорит о нежелании западных стран тратить время впустую. Эксперты называют "саммит мира" фестивалем протеста против РФ, который лишь отдалит переговоры Москвы и Киева. Глава МИД Венгрии ранее подчёркивал, что мирная конференция могла бы добиться успеха, если бы за столом переговоров сидели обе стороны конфликта.