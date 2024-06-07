Биохимик объяснила, как избавиться от "старческого запаха" Биохимик Поликарпова: "Старческий запах" обусловлен изменениями в составе пота 7 июня, 05:30 "Старческий запах" обусловлен изменениями в составе пота. Обложка © Freepik.com

"Старческий запах" у людей преклонного возраста часто обусловлен изменениями в составе пота и выделениями сальных желёз кожи, вызванными старением организма и изменениями в обмене веществ. О том, как бороться с этим запахом, Life.ru рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

В преклонном возрасте происходит снижение уровня эстрогенов, а также изменяется активность потовых желёз, что может приводить к усилению выделения пота и появлению неприятного запаха. В жару этот запах становится более заметным из-за увеличения потоотделения. Кроме того, снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов. Это тоже может увеличить интенсивность запаха пота и кожного сала. Людмила Поликарпова Научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения

Бороться со "старческим запахом" можно с помощью ежедневного душа с применением ароматического мыла, гелей, а также использовать дезодоранты, содержащие ароматические компоненты, антиперспиранты с высоким содержанием алюминия, ароматизированные дезодоранты с антисептиками и ароматическими добавками.

Частый душ и использование качественных средств для ухода за кожей, регулярная смена одежды и предпочтение одежды из натуральных тканей также помогают уменьшить запах от тела, поскольку в жаркие дни высокая концентрация бактерий на коже также способствует появлению неприятного запаха.

Ещё одним способом борьбы с неприятным запахом пота является правильное питание. Эксперт советует употреблять большое количество овощей, фруктов и чистой воды, чтобы выводить токсины из организма. Это тоже может снизить интенсивность выделяемого запаха. Также стоит избегать острой и сильно пряной пищи и присутствия в рационе большого количества чеснока и лука, которые также могут усилить неприятный запах тела.

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Авторы Андрей Горяничев