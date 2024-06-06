"Сложно понять": Лавров пожалел Байдена после его слов об ударах по Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что США "не позволяют украинцам бить по Москве или по Кремлю". В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава МИД признался, что ему жалко хозяина Белого дома после подобных высказываний.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об ударах по Москве. Видео © Telegram / Зарубин

"Я как-то испытываю неудобство, дискомфорт от того, что приходится иногда комментировать поведение Джо Байдена. Жалко просто человека. Чисто из гуманных соображений, сложно понять, как у него возникают мысли в голове, как движения складываются", — подчеркнул Лавров.