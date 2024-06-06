"Сложно понять": Лавров пожалел Байдена после его слов об ударах по Москве
Лавров прокомментировал слова Байдена об ударах по Москве фразой "жалко человека"
Глава МИД Сергей Лавров и президент США Джо Байден. Обложка © Коллаж Life.ru / Telegram / МИД РФ / Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что США "не позволяют украинцам бить по Москве или по Кремлю". В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава МИД признался, что ему жалко хозяина Белого дома после подобных высказываний.
Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об ударах по Москве. Видео © Telegram / Зарубин
"Я как-то испытываю неудобство, дискомфорт от того, что приходится иногда комментировать поведение Джо Байдена. Жалко просто человека. Чисто из гуманных соображений, сложно понять, как у него возникают мысли в голове, как движения складываются", — подчеркнул Лавров.
Американский лидер неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Не так давно во время выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте он назвал Путина "жестоким тираном". До этого хозяин Белого дома назвал российского коллегу "мясником", причём выступление американского политика было посвящено не украинской теме, а перспективе повышения налогов для миллиардеров в США. А накануне президент США назвал лидера РФ "диктатором", которого знает уже на протяжении 40 лет.