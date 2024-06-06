Мамиашвили рассказал о тёплом отношении к борцам из РФ на международных соревнованиях

К российским спортсменам за последнее время не изменилось отношение на международной арене. Об этом в интервью Life.ru заявил глава Федерации спортивной борьбы России и член исполкома Международной федерации борьбы Михаил Мамиашвили.

Собеседник портала заявил, что ни на борцовской площадке, ни со стороны простого обывателя российские атлеты не чувствовали ничего такого. Это, по его словам, может подтвердить каждый спортсмен или тренер, выезжающий на турниры.

Глава спортивной организации подчеркнул, что не заметил ничего кроме радушия к отечественным борцам и желания с ними общаться. Также он рассказал, что даже в настоящее время стоит очередь из иностранных спортсменов, которые хотят поучаствовать с россиянами в совместных учебно-тренировочных сборах, однако им вынуждены отказать в этом.

"Сегодня это сложнее делать, потому что руководство международного спорта пытается поставить людей в такие условия, чтобы посеять раздор и разногласия. Но этого не случилось", — заявил Мамиашвили.