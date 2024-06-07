Мамиашвили назвал трагичной ситуацию с трансвеститом, несущим олимпийский огонь

То, что олимпийский огонь на предстоящей Олимпиаде в Париже будет нести трансвестит на 25-сантиметровых каблуках, а не какой-нибудь выдающийся человек, является трагичной ситуацией. Об этом в интервью Life.ru заявил глава Федерации спортивной борьбы России и член исполкома Международной федерации борьбы Михаил Мамиашвили.

Руководитель спортивной организации в беседе с журналистами назвал трагичной ситуацию с тем, что олимпийский огонь будет нести не заслуженный лётчик-космонавт, не выдающийся учёный или не многодетная мать с десятью детьми. Вместо таких личностей французы решили показать трансвестита.

Мамиашвили подчеркнул, что так захотел Париж, и это хоть и является трагичным моментом, но в то же время понятно. По его словам, он всегда предполагал, что право на такие действия предоставляется тем, кто хотя бы уже в своей стране сделал что-то общечеловеческое, заметное, что требует подражания.

"А здесь мы уже от трагического к комическому перешли", — заявил Мамиашвили.