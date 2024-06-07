Наркоман вломился в чужую квартиру в Москве и взял в заложники двух девочек
В отношении мужчины, взявшего детей в заложники в Москве, возбуждено дело
Мужчина, который взял в заложники двух маленьких девочек в Москве. Обложка © Telegram / Mash
Две маленькие девочки едва не стали жертвами неизвестного мужчины, который пробрался в их квартиру на юге Москвы и взял в заложники. Маму несовершеннолетних неадекват вытолкнул за дверь, пригрозив расправой над детьми, сообщил Mash. По данным столичного СК, в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
Трагедия едва не произошла 6 июня на улице Введенского. Избежать наихудшего сценария удалось благодаря оперативному прибытию полицейских, которых вызвала мама удерживаемых в заточении ребятишек. Задержанным оказался мужчина 1992 года рождения. В настоящий момент его мотивы выясняются, здоровью детей ничто не угрожает.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и частью 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", — отрапортовали следователи.
А в Новороссийске днём ранее мужчина шлёпнул по попе девочку 11 лет, которая выходила из лифта вместе с 16-летней сестрой. Перед этим озабоченный попутчик оказывал несовершеннолетним знаки внимания. Теперь извращенец пытается избежать наказания.