Наркоман вломился в чужую квартиру в Москве и взял в заложники двух девочек

Две маленькие девочки едва не стали жертвами неизвестного мужчины, который пробрался в их квартиру на юге Москвы и взял в заложники. Маму несовершеннолетних неадекват вытолкнул за дверь, пригрозив расправой над детьми, сообщил Mash. По данным столичного СК, в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.