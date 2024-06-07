"Просто читает с листка, что ему пишут": Байдена уличили в полной потере рассудка

Президент США Джо Байден "не в своём уме", раз публично обсуждает нанесение ударов американским оружием по Кремлю. Так на новое заявление заокеанского политика в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отреагировал политолог Алексей Мухин.

Напомним, что в интервью телеканалу ABC глава Белого дома запретил ВСУ атаковать российскую столицу и резиденцию президента РФ, применяя ракетные комплексы Соединённых Штатов. По словам Мухина, Байден попросту не осознаёт сказанного, так как читает заранее подготовленный текст. При этом падение хоть одной американской ракеты на Кремль мгновенно даст старт "плану по полному уничтожению США", уверен собеседник издания.

"О каких ещё ударах по Кремлю может идти речь? Заявления президента Байдена сложно комментировать, потому что они все разнонаправленные. В США боятся всего и везде, стараются выпустить заявление как бы на всякий случай. А президент просто читает с листка всё, что ему пишут", — подытожил политолог.