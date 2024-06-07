"Его судьба предрешена": Зеленскому предрекли удар в спину со стороны Запада
Пушилин: Запад спишет Зеленского, и его судьба будет предрешена
Судьба Владимира Зеленского полностью находится в руках Запада, который может отправить политика на задворки истории после серии непопулярных решений. Такой сценарий допустил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, беседуя с РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума.
Чиновник подчеркнул, что вместе с потерей легитимности бывший актёр лишился ещё и институциональной опоры. Положение Зеленского стало более шатким, так как теперь он зависит только от воли хозяев киевского режима.
"Поэтому, конечно же, очень не исключено, что на него спишут все непопулярные решения, и дальше его судьба будет предрешена", — резюмировал Пушилин.
Своим прогнозом по срокам отставки Зеленского днём ранее поделился президент России Владимир Путин. По его мнению, Белый дом поиграется со своей марионеткой ещё около года, а затем отправит её в свободное плавание, заменив преемником.
Flickr / President Of Ukraine