Судьба Владимира Зеленского полностью находится в руках Запада, который может отправить политика на задворки истории после серии непопулярных решений. Такой сценарий допустил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, беседуя с РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума.

Чиновник подчеркнул, что вместе с потерей легитимности бывший актёр лишился ещё и институциональной опоры. Положение Зеленского стало более шатким, так как теперь он зависит только от воли хозяев киевского режима.