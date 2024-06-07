Меркель знала о плане запуска "Северного потока – 2" путём шантажа, пишут СМИ

В Берлине ещё до начала спецоперации подозревали, что Россия "манипулирует газовым рынком" и пытается посредством давления добиться скорейшего запуска газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на секретные документы по данной теме.

В частности, приводится выдержка из служебной записки чиновника Министерства экономики ФРГ от августа 2021 года, когда канцлером была Ангела Меркель. Из неё следует, что, по мнению правительства, из-за завершения строительства "Северного потока – 2" Россия якобы намеренно "не желала" экспортировать газ в Северо-Западную Европу, чтобы создать искусственный дефицит.

Утверждается, что Москва рассчитывала оказать давление на Берлин, чтобы добиться скорейшего запуска газопровода ещё до завершения его сертификации. На этом фоне хранилища на территории Германии, принадлежавшие "Газпрому", были заполнены "недостаточно", что нетипично, и закачка топлива шла "очень медленно".

По данным издания, вышеназванная записка была передана министру экономики Петеру Альтмайеру, называемому в публикации доверенным лицом немецкого канцлера, а от него — самой Меркель. Несмотря на это, уже в октябре она отвергла подобные заявления, призвав не искать "простых объяснений" подорожания газа.

Уже в декабре, когда министром экономики стал Роберт Хабек, в ведомстве составили новую записку, указав, что хранилища заполнены лишь на 59%, а обещанная "Газпромом" закачка так и не состоялась. К слову, осенью 2021 года правительство Меркель призывали принять закон, устанавливающий требования к операторам газохранилищ по уровню их заполненности, но власти выступили против.