Аутизм через прививки и 2 литра воды в день: Врачи развеяли 6 распространённых мифов о здоровье

Нередко среди людей рождаются и широко распространяются какие-либо мифы и заблуждения о здоровье и организме. Например, то, что хрустеть пальцами вредно, а в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Так ли это на самом деле? Эксперты в беседе с "Тульской службой новостей" развеяли самые расхожие мифы.

Первый миф — ежедневно нужно выпивать два литра воды — опровергла врач-диетолог Юлия Бурякова. Она отметила, что показатели у разных людей могут отличаться и жидкости требуется индивидуальное количество. Часто люди путают чувство жажды с голодом и заедают желание пить, поэтому рекомендуется наладить график питья и следовать ему.

Не менее популярное заблуждение — хруст суставов вреден здоровью. Его опроверг врач-травматолог Александр Пряников.

"Хруст в суставах, например в колене или в пальцах, — это нормальное явление. Однако есть оговорка — не стоит беспокоиться, если этот хруст не приносит боли. Если же во время хруста чувствуется боль, значит в суставе или мягких тканях происходит защемление — в этом случае необходимо обратиться к врачу для диагностики", — отметил доктор.

Третий миф — на вегетарианском питании люди худеют. По словам Буряковой, в связи с исключением мяса из рациона пропадает основной растительный белок, который насыщает нас больше прочих продуктов. Из-за этого люди добавляют в пищу больше углеводов, что не способствует похудению. Также исключение мяса грозит развитием анемии и снижением скорости метаболизма.

Четвёртое место занимает миф о том, что любой кашель нужно лечить. Его опровергла врач-иммунолог Екатерина Чернышова. Она отметила, что не весь кашель может быть спровоцирован болезнью, иногда организм так избавляется от слизи на задней стенке носа. Перед тем как прибегать к медикаментам, нужно проследить динамику кашля и только тогда принимать решение.

Пятый миф гласит, что от шприца на улице можно заразиться ВИЧ. По словам врача-эпидемиолога Оксаны Грачёвой, это маловероятно.

"Нужно знать и помнить, что ВИЧ — очень "нежный" вирус, который чувствителен к температуре, свету и другим влияниям окружающей среды. Вне организма он погибает довольно быстро, в течение часа, поэтому укол шприцом с улицы не гарантирует стопроцентное заражение. Если вы где-то поранились и испытываете тревогу по этому поводу, необходимо прийти в Центр СПИД, где специалисты оценят риски и сориентируют по дальнейшим действиям", — подчеркнула доктор.

Завершает список мифов утверждение, что прививки вызывают аутизм у детей. Заблуждение опровергла врач-педиатр Галина Сорокина, отметив, что данный диагноз имеет исключительно наследственное изменение в генах, которое может быть вызвано заболеваниями матери во время беременности.