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7 июня, 11:47

Российские войска освободили Парасковиевку в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР, об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ", говорится в сообщении.

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А ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что за май благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих были освобождены 28 населённых пунктов, а в целом в текущем году под контроль Российской армии перешло 880 квадратных километров территории. А 2 июня стало известно об освобождении Уманского в ДНР.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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