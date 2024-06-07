Российские войска освободили Парасковиевку в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Парасковиевка в ДНР, об этом в ходе брифинга сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ", — говорится в сообщении.
А ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что за май благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих были освобождены 28 населённых пунктов, а в целом в текущем году под контроль Российской армии перешло 880 квадратных километров территории. А 2 июня стало известно об освобождении Уманского в ДНР.
Минобороны РФ