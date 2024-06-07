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Регион
7 июня, 12:23

Федеральный режим ЧС ввели в десяти регионах России из-за заморозков

В десяти регионах России введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера в связи с заморозками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"С учётом масштабов произошедшего правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае этого года, к чрезвычайной ситуации федерального характера", — указано в сообщении.

Кроме того, режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии из-за паводка. По словам главы региона Айсена Николаева, такая мера позволит быстрее провести восстановительные работы и помочь пострадавшим людям. Николаев добавил, что предварительная сумма ущерба составила 2,9 миллиарда рублей.

Российские аграрии потеряли более миллиона гектаров посевов из-за заморозков
Российские аграрии потеряли более миллиона гектаров посевов из-за заморозков

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что из-за майских заморозков сильнее всего пострадали яблони. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в 21 регионе страны аномальная температура погубила больше 1% урожая. Тем не менее отмечается, что продовольствия хватит на всех, дефицита не будет.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Дарья Нарыкова
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