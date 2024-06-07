Федеральный режим ЧС ввели в десяти регионах России из-за заморозков

В десяти регионах России введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера в связи с заморозками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"С учётом масштабов произошедшего правкомиссией принято решение об отнесении обстановки, сложившейся в результате заморозков на территориях Луганской Народной Республики, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей в мае этого года, к чрезвычайной ситуации федерального характера", — указано в сообщении.