Комментатор назвал Махачева более совершенным бойцом, чем Хабиб
Спортивный комментатор Садоков: Махачев более универсальный боец, чем Хабиб
Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khabib_nurmagomedov
Спортивный комментатор Александр Садоков назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева универсальным бойцом, который вполне может повторить успех Хабиба Нурмагомедова. Сравнивая двух российских спортсменов, эксперт отметил, что ударная техника у Махачева развита на более серьёзном уровне и это показал его недавний бой против американца Дастина Порье.
"Махачев местами откровенно перебивал Дастина, поэтому в очередной раз доказал, что это действительно такой универсальный боец во всех смыслах этого слова. Человек, который в равной степени умеет и бороться, и бить, может засабмитить, может перевести, может удержать. Боец без явно выраженных слабых мест", — приводит слова комментатора 360.ru.
По словам Садокова, если Махачев поднимется в категорию полусреднего веса и одержит победу над тамошним чемпионом Леоном Эдвардсом, то встанет на один уровень с Хабибом.
"У Махачева есть абсолютно все шансы. Это гораздо более универсальный, более совершенный боец, потому что у Хабиба был ярко выраженный перекос в одну сторону, а у Махачева таких перекосов нет", — подытожил комментатор.
Напомним, что 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке Ислам Махачев победил представителя США Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок завершился в пятом раунде удушающим приёмом. Свой следующий бой в лёгком весе Махачев может провести против соотечественника Армана Царукяна.