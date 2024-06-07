Комментатор назвал Махачева более совершенным бойцом, чем Хабиб

Спортивный комментатор Александр Садоков назвал действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева универсальным бойцом, который вполне может повторить успех Хабиба Нурмагомедова. Сравнивая двух российских спортсменов, эксперт отметил, что ударная техника у Махачева развита на более серьёзном уровне и это показал его недавний бой против американца Дастина Порье.

"Махачев местами откровенно перебивал Дастина, поэтому в очередной раз доказал, что это действительно такой универсальный боец во всех смыслах этого слова. Человек, который в равной степени умеет и бороться, и бить, может засабмитить, может перевести, может удержать. Боец без явно выраженных слабых мест", — приводит слова комментатора 360.ru.

По словам Садокова, если Махачев поднимется в категорию полусреднего веса и одержит победу над тамошним чемпионом Леоном Эдвардсом, то встанет на один уровень с Хабибом.

"У Махачева есть абсолютно все шансы. Это гораздо более универсальный, более совершенный боец, потому что у Хабиба был ярко выраженный перекос в одну сторону, а у Махачева таких перекосов нет", — подытожил комментатор.