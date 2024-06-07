ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 13:48

Большинство опрошенных ВЦИОМом и ФОМ россиян поддерживают деятельность Путина

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет почти 81%. Таковы данные опроса ВЦИОМа, опубликованные в пятницу, 7 июня. На прямой вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 80,9% респондентов, а показатель одобрения деятельности президента составил 79,1%.

Аналогичные измерения провёл и фонд "Общественное мнение". По его данным, большинство россиян (81%) считают, что Владимир Путин хорошо работает на своём посту, а доверяют российскому лидеру 80% участников исследования.

Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину
Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину

Отметим, что уровень доверия Путину всегда демонстрирует высокие результаты. 24 мая сообщалось, что Путину доверяют 81,1% граждан, а 78,7% с одобрением относятся к его работе, месяц назад о доверии президенту заявляли 79,5% граждан, а 77,8% одобряли его деятельность.

Обложка ©

Life.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • вциом
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров