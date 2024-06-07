Большинство опрошенных ВЦИОМом и ФОМ россиян поддерживают деятельность Путина
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет почти 81%. Таковы данные опроса ВЦИОМа, опубликованные в пятницу, 7 июня. На прямой вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 80,9% респондентов, а показатель одобрения деятельности президента составил 79,1%.
Аналогичные измерения провёл и фонд "Общественное мнение". По его данным, большинство россиян (81%) считают, что Владимир Путин хорошо работает на своём посту, а доверяют российскому лидеру 80% участников исследования.
Отметим, что уровень доверия Путину всегда демонстрирует высокие результаты. 24 мая сообщалось, что Путину доверяют 81,1% граждан, а 78,7% с одобрением относятся к его работе, месяц назад о доверии президенту заявляли 79,5% граждан, а 77,8% одобряли его деятельность.
Life.ru