Разнесло на пол-лица: Сибирская блогерша хотела избавиться от пухлых губ, но осталась с раздутым лицом

Блогерша из Новосибирска Софья Большакова, на которую в соцсетях подписано более 405 тысяч человек, показала страшные последствия удаления филлера из губ. Как пояснила девушка, это результат аллергической реакции на косметологическую процедуру.

Сибирячка рассказала, что решилась на удаление части геля для увеличения губ из-за комков, но после ввода препарата последовала аллергическая реакция — губы распухли и увеличились в несколько раз. При этом Большакова призналась, что до похода к косметологу уже страдала от аллергических реакций, о чём заранее предупредила специалиста. Сейчас ей гораздо лучше, отёк почти сошёл. Теперь Большаковой остаётся ждать, когда гель полностью выйдет из губ.

"Лицо мгновенно опухло. <...> Хорошо, что лекарства были наготове, иначе из-за такого сильного отёка я могла даже погибнуть", — поделилась 23-летняя Софья в беседе с kp.ru.