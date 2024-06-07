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7 июня, 18:58

Песков рассказал, что для России стало красной линией в случае с Украиной

Песков: Превращение Украины в "анти-Россию" стало для Москвы красной линией

Превращение Украины в "анти-Россию" стало для Москвы красной линией. Таким образом на соответствующий вопрос в интервью РБК ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, как сочетается создание многополярного мира с тем, что выбор киевского режима в пользу Запада стал для российской стороны красной линией. По словам Пескова, когда Киев стал работать над ассоциацией с ЕС и заявил, что не хочет быть в орбите с Москвой, это имело сугубо рыночные последствия.

В то же время совершенно другая ситуация началась, когда в Одессе начали проводить ежегодные учения Североатлантического альянса. Кроме того, это касается и информационной кампании за вступление Украины, большинство населения которой, к слову, было против этого, в НАТО, а также действия США, направленные на то, чтобы получить доступ к макрорычагам в политической и экономической системе Незалежной.

"И когда они стали превращать Украину в "анти-Россию", — добавил Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Ранее Песков высказался по поводу так называемого "саммита мира" по Украине в Швейцарии, который пройдёт 15–16 июня. По его словам, эта конференция не даст ничего, кроме очередной истерики Владимира Зеленского.

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Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Алексей Соловьёв
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