Превращение Украины в "анти-Россию" стало для Москвы красной линией. Таким образом на соответствующий вопрос в интервью РБК ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у представителя Кремля, как сочетается создание многополярного мира с тем, что выбор киевского режима в пользу Запада стал для российской стороны красной линией. По словам Пескова, когда Киев стал работать над ассоциацией с ЕС и заявил, что не хочет быть в орбите с Москвой, это имело сугубо рыночные последствия.

В то же время совершенно другая ситуация началась, когда в Одессе начали проводить ежегодные учения Североатлантического альянса. Кроме того, это касается и информационной кампании за вступление Украины, большинство населения которой, к слову, было против этого, в НАТО, а также действия США, направленные на то, чтобы получить доступ к макрорычагам в политической и экономической системе Незалежной.