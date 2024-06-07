СК установит причастных к обстрелу села Садовое Херсонской области
Следственный комитет РФ установит причастных к обстрелу села Садовое Херсонской области, в результате которого погибло 22 человека. Об этом заявили в СК РФ.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, вечером 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое Херсонской области. Был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество покупателей и персонала. По последним данным, погибло более 20 человек, 15 получили ранения. Пять пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.
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