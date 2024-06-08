"Лёшенька, я же тебя любил": Звезда "Улицы разбитых фонарей" ответил на оскорбления Панина*

Напомним, что недавно Панин* снял ролик, в котором обратился к Селину, и заявил, что тот не актёр, а также назвал "грязью из-под ногтей". Аналогичное заявление сбежавший из РФ иноагент сделал и по поводу других снимавшихся в сериале "Улица разбитых фонарей" артистов. По его словам, "они все никто".

В ответ Селин заявил, что когда-то нормально относился Панину*, да и сейчас, наверное, по словам актёра, будет относиться также, если тот образумится. Он также посоветовал иноагенту прийти в себя и вспомнить их предыдущие разговоры.

"Я хочу сказать: Лёша, Лёшенька, я же тебя любил. <…> Повторю ещё раз: приди в себя. Я тебе только добра желаю, правда. Многие сегодня говорят, что ты такой-сякой там. Я ни разу подобного не сказал. И, пожалуйста, не говори плохо про меня. И уж тем более не говори плохо про страну, в которой ты жил и, наверняка, ещё будешь жить. А я и сейчас здесь живу. Здесь живут мои дети, мои друзья. И нас таких — много-много миллионов", — заявил Селин.