"Лёшенька, я же тебя любил": Звезда "Улицы разбитых фонарей" ответил на оскорбления Панина*
Актёр Селин в ответ на оскорбления призвал сбежавшего из РФ Панина* образумиться
Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Селин и сбежавший из России Алексей Панин*. Обложка © Коллаж Life.ru / ТАСС / Максим Константинов / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn
Заслуженный артист РФ Сергей Селин, который получил популярность после роли старшего лейтенанта милиции Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", ответил на оскорбления признанного в РФ иноагентом, экстремистом и террористом Алексея Панина*. Российский актёр в интервью aif.ru призвал своего бывшего коллегу по цеху образумиться и прийти в себя.
Напомним, что недавно Панин* снял ролик, в котором обратился к Селину, и заявил, что тот не актёр, а также назвал "грязью из-под ногтей". Аналогичное заявление сбежавший из РФ иноагент сделал и по поводу других снимавшихся в сериале "Улица разбитых фонарей" артистов. По его словам, "они все никто".
В ответ Селин заявил, что когда-то нормально относился Панину*, да и сейчас, наверное, по словам актёра, будет относиться также, если тот образумится. Он также посоветовал иноагенту прийти в себя и вспомнить их предыдущие разговоры.
"Я хочу сказать: Лёша, Лёшенька, я же тебя любил. <…> Повторю ещё раз: приди в себя. Я тебе только добра желаю, правда. Многие сегодня говорят, что ты такой-сякой там. Я ни разу подобного не сказал. И, пожалуйста, не говори плохо про меня. И уж тем более не говори плохо про страну, в которой ты жил и, наверняка, ещё будешь жить. А я и сейчас здесь живу. Здесь живут мои дети, мои друзья. И нас таких — много-много миллионов", — заявил Селин.
Напомним, что в России в отношении Панина* заведено уголовное дело за оправдание терроризма. Помимо этого, Росфинмониторинг в конце мая текущего года объявил о внесении иноагента в перечень террористов и экстремистов.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.