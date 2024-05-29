Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Актёр Алексей Панин* попал в список террористов

Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в список террористов и экстремистов

29 мая, 12:59
Алексей Панин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Алексей Панин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Росфинмониторинг объявил о внесении актёра Алексея Панина* в перечень террористов и экстремистов после его высказываний, оправдывающих теракты в России. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Панин Алексей Вячеславович*, 10.09.1977 г.р., г. Москва", указано в соответствующем списке.

"Я лицедей, клоун и дурак, простите меня": Панину* предрекли унижения ради возвращения на родину
"Я лицедей, клоун и дурак, простите меня": Панину* предрекли унижения ради возвращения на родину

Напомним, что в России в отношении Панина* заведено уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у него появились после публичных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал артиста, который сейчас проживает за границей.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!