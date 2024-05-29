Актёр Алексей Панин* попал в список террористов
Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в список террористов и экстремистов
Алексей Панин*. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Росфинмониторинг объявил о внесении актёра Алексея Панина* в перечень террористов и экстремистов после его высказываний, оправдывающих теракты в России. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Панин Алексей Вячеславович*, 10.09.1977 г.р., г. Москва", — указано в соответствующем списке.
Напомним, что в России в отношении Панина* заведено уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у него появились после публичных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал артиста, который сейчас проживает за границей.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.