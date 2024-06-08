Появились фото обломков беспилотников ВСУ, сбитых на подлёте к аэродрому в Моздоке
В Моздоке зафиксировали разрушения и возгорания после уничтожения беспилотников
Небольшие разрушения и возгорания зафиксировали в Моздоке после уничтожения украинских беспилотников, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На фото SHOT — обломки сбитых дронов.
Обломки украинских беспилотников, сбитых в Северной Осетии. Фото © SHOT
"Создан оперативный штаб. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе", — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, украинские беспилотники заметили в Северной Осетии впервые. Первым о работе ПВО в республике сообщило Минобороны РФ. Сергей Меняйло уточнил, что зенитчики сбили три дрона. Их целью был военный аэродром в Моздоке.