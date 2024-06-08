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8 июня, 08:28

Появились фото обломков беспилотников ВСУ, сбитых на подлёте к аэродрому в Моздоке

В Моздоке зафиксировали разрушения и возгорания после уничтожения беспилотников

Небольшие разрушения и возгорания зафиксировали в Моздоке после уничтожения украинских беспилотников, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На фото SHOT — обломки сбитых дронов.

Обломки украинских беспилотников, сбитых в Северной Осетии. Фото © SHOT

Обломки украинских беспилотников, сбитых в Северной Осетии. Фото © SHOT

"Создан оперативный штаб. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, украинские беспилотники заметили в Северной Осетии впервые. Первым о работе ПВО в республике сообщило Минобороны РФ. Сергей Меняйло уточнил, что зенитчики сбили три дрона. Их целью был военный аэродром в Моздоке.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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