Появились фото обломков беспилотников ВСУ, сбитых на подлёте к аэродрому в Моздоке

Небольшие разрушения и возгорания зафиксировали в Моздоке после уничтожения украинских беспилотников, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На фото SHOT — обломки сбитых дронов.

"Создан оперативный штаб. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Для безопасности граждан приняли решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе", — написал чиновник в телеграм-канале.