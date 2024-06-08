Международный астрономический союз назвал лунный кратер в честь российского учёного

Южнополярный кратер на Луне назвали в честь советского и российского учёного Эрика Галимова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

"Международный астрономический союз (IAU) одобрил идею российских учёных и присвоил имя известного геохимика и планетолога, академика РАН Эрика Михайловича Галимова 34-километровому кратеру в южной полярной области Луны. Название "Галимов" теперь официально закреплено в планетной номенклатуре", — указано в сообщении.

Кратер на Луне. Обложка © Telegram / Минобрнауки России

Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из ИКИ РАН проанализировали данные о составе лунного грунта в кратере и выяснили, что тот заметно обеднён водородом. По словам специалистов, это может быть связано с недавним внедрением магматического расплава под кратер. В ведомстве отметили, что дно кратера покрыто трещинами, что может быть признаком подъёма магмы.

Учёные считают, что кратер образовался примерно 3,85 миллиарда лет назад, а активность магмы началась в интервале один миллиард — 200 миллионов лет назад. В Минобрнауки пояснили, что в реголите на днище кратера может быть примесь водяного льда и других летучих компонентов, так как объект расположен в полярной области.

С 1973 года советский учёный Галимов заведовал лабораторией геохимии углерода в ГЕОХИ, с 1993 по 2015 год был директором указанного института, а с 2015 года — его научным руководителем. Учёный разработал изотопный метод нахождения нефтематеринских пород. В 2020 году геохимик скончался от коронавируса.