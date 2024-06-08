Убийца активиста Еговцева мог ранить себя, чтобы имитировать самооборону

Убийца зампреда "Зова народа" Антона Еговцева мог сам нанести себе ножевые ранения, чтобы имитировать самооборону. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT заявила жена погибшего Екатерина.

Жена активиста Еговцева заявила, что убийца мужа мог ранить себя, чтобы имитировать самооборону. Видео © Telegram / SHOT

По словам женщины, убийца Дмитрий Матвеев проник к ним в подъезд под видом курьера. При себе у него было два ножа, одним из которых он зарезал Еговцева, а вторым нанёс себе незначительные раны, чтобы имитировать самооборону. После убийства злоумышленник сел в авто и спокойно доехал до больницы, где обратился за помощью к врачам.

Заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев. Фото © VK / Антон Еговцев

"В посылке было два ножа. Один нож я знаю, это Матвеева нож с деревянной ручкой, он всегда лежал в машине у него. Второй нож был специально куплен для этих целей (убийства)", — рассказала вдова.

По словам Екатерины, вопросы возникают к консьержке подъезда, которая спокойно пропустила Матвеева под видом курьера со странной коробкой, именно в ней и были ножи. Более того, она даже сказала ему номер квартиры Еговцевых. Екатерина пригрозила консьержке проблемами.

Соседи в свою очередь сообщили, что автомобиль Матвеева довольно часто видели у дома брата Екатерины, а её саму — в салоне машины. Некоторые даже заявили, что замечали, как женщина целовалась с будущим убийцей своего мужа. Также, по словам соседей, Матвеев несколько раз оставался ночевать в доме брата Екатерины.