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8 июня, 12:15

Убийца активиста Еговцева мог ранить себя, чтобы имитировать самооборону

Дмитрий Матвеев, который убил общественника Антона Еговцева в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

Дмитрий Матвеев, который убил общественника Антона Еговцева в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

Убийца зампреда "Зова народа" Антона Еговцева мог сам нанести себе ножевые ранения, чтобы имитировать самооборону. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT заявила жена погибшего Екатерина.

Жена активиста Еговцева заявила, что убийца мужа мог ранить себя, чтобы имитировать самооборону. Видео © Telegram / SHOT

По словам женщины, убийца Дмитрий Матвеев проник к ним в подъезд под видом курьера. При себе у него было два ножа, одним из которых он зарезал Еговцева, а вторым нанёс себе незначительные раны, чтобы имитировать самооборону. После убийства злоумышленник сел в авто и спокойно доехал до больницы, где обратился за помощью к врачам.

Заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев. Фото © VK / Антон Еговцев

Заместитель председателя движения "Зов народа" Антон Еговцев. Фото © VK / Антон Еговцев

"В посылке было два ножа. Один нож я знаю, это Матвеева нож с деревянной ручкой, он всегда лежал в машине у него. Второй нож был специально куплен для этих целей (убийства)", — рассказала вдова.

По словам Екатерины, вопросы возникают к консьержке подъезда, которая спокойно пропустила Матвеева под видом курьера со странной коробкой, именно в ней и были ножи. Более того, она даже сказала ему номер квартиры Еговцевых. Екатерина пригрозила консьержке проблемами.

Соседи в свою очередь сообщили, что автомобиль Матвеева довольно часто видели у дома брата Екатерины, а её саму — в салоне машины. Некоторые даже заявили, что замечали, как женщина целовалась с будущим убийцей своего мужа. Также, по словам соседей, Матвеев несколько раз оставался ночевать в доме брата Екатерины.

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Напомним, 7 июня стало известно, что зампреда "Зова народа" Еговцева убили у его квартиры в подмосковной Лобне. Злоумышленник поджидал жертву в подъезде и нанёс минимум семь ударов ножом. Последние два дня общественник находился на больничном и лежал дома с температурой. Следственный комитет завёл два уголовных дела после расправы над активистом. Сообщалось, что Матвеев был давно влюблён в Екатерину, однако, как заявила женщина, она не хотела бросать супруга с ребёнком. При этом убийца не оставлял попыток добиться её расположения. Поняв, что та окончательно его отвергла, сталкер решил избавиться от конкурента.

Никита Осипов
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