Должен миллионы: Зинченко кинул ветерана "Спартака" Гаврилова, решившего его проблемы с переездом в РФ
Гаврилов заявил, что украинский футболист Зинченко должен ему миллионы рублей
Александр Зинченко. Обложка © ТАСС / Beautiful Sports / IMAGO
Известный украинский футболист, игрок английского "Арсенала" Александр Зинченко задолжал миллионы рублей Юрию Гаврилову. Ветеран московского "Спартака" признался, что, будучи агентом спортсмена, потратил все свои силы и средства, чтобы устроить его в России: помог с переходом в "Уфу", а также оказал содействие родителям Зинченко, желавшим получить гражданство РФ. Он также на несколько лет предоставил семье спортсмена собственную квартиру.
"Все проблемы решил. А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они всё сделали. А у меня был контракт с ним", — сказал легенда "Спартака" в эфире программы "Есть тема" на "Матч ТВ".
В тот момент Зинченко не просто кинул, а "отодвинул" своего агента, плюнув на финансовые обязательства перед ним. Попытки связаться с футболистом оказались безуспешными. Гаврилов признался, что не ожидал такого поворота событий.
Говоря о возможности побороться за свои права, Гаврилов заявил, что "процесс уже идёт". Он хотел бы лично поговорить с Зинченко.
"Когда ему было тяжело, он со мной общался. А когда всё стало хорошо, то я и не нужен", — добавил Гаврилов.
Напомним, Александр Зинченко играл за "Уфу" с 2015 по 2016 год, однако позднее он перешёл сначала в "Манчестер Сити", а потом в "Арсенал". После начала спецоперации на Украине футболист занял ярую проукраинскую позицию и периодически делает антироссийские заявления. Например, недавно он объявил о готовности вступить в ВСУ.
В то же время другие украинские футболисты, наоборот, бегут в Россию. Такое решение принял бывший игрок "Шахтёра" Александр Распутько, который уже решил подать документы на гражданство. Его родной клуб уже расторг контракт с игроком.