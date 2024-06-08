Должен миллионы: Зинченко кинул ветерана "Спартака" Гаврилова, решившего его проблемы с переездом в РФ

Известный украинский футболист, игрок английского "Арсенала" Александр Зинченко задолжал миллионы рублей Юрию Гаврилову. Ветеран московского "Спартака" признался, что, будучи агентом спортсмена, потратил все свои силы и средства, чтобы устроить его в России: помог с переходом в "Уфу", а также оказал содействие родителям Зинченко, желавшим получить гражданство РФ. Он также на несколько лет предоставил семье спортсмена собственную квартиру.

"Все проблемы решил. А когда у меня начались проблемы со здоровьем, а у него появились возможности уехать за рубеж, запахло другими деньгами, то появились совсем другие люди, которые себя стали называть агентами Зинченко и говорить, что они всё сделали. А у меня был контракт с ним", — сказал легенда "Спартака" в эфире программы "Есть тема" на "Матч ТВ".

В тот момент Зинченко не просто кинул, а "отодвинул" своего агента, плюнув на финансовые обязательства перед ним. Попытки связаться с футболистом оказались безуспешными. Гаврилов признался, что не ожидал такого поворота событий.

Говоря о возможности побороться за свои права, Гаврилов заявил, что "процесс уже идёт". Он хотел бы лично поговорить с Зинченко.

"Когда ему было тяжело, он со мной общался. А когда всё стало хорошо, то я и не нужен", — добавил Гаврилов.