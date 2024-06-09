Группировка "Центр" ВС РФ лишила ВСУ до 300 военных и БМП Marder

Группировка войск "Центр" Вооружённых сил России лишила армию Украины до 300 солдат и БМП Marder. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что российской стороне удалось улучшить позиции в зоне ответственности группировки войск "Центр". Кроме того, ВС РФ нанесли точные удары по 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированным бригадам ВСУ в районах Карловки, Евгеновки, Новопокровского и Яснобородовки ДНР. Также российские войска смогли отразить шесть контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Кроме живой силы отряд врага потерял боевые немецкие машины пехоты Marder, американский Bradley и два автомобиля.

"Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", — рассказали в ведомстве.