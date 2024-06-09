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9 июня, 16:46

Москвичам пообещали тропические ливни на следующей неделе

Синоптик Тишковец: Во вторник в Москве будет исчерпан месячный лимит осадков

На следующей неделе столичный регион накроют дожди. За пять дней выпадет около 130% от месячной нормы осадков, лимит будет исчерпан во вторник. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящими тропическими ливнями: например, в столице в сумме за пять суток прогнозируется около 100 миллиметров осадков, или 130% от месячной нормы. Учитывая, что в Москве уже выпало 90% от всего объёма июня, месячный лимит будет перевыполнен во вторник", — отметил метеоролог в своём телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, жителей столицы ожидает магнитная буря в ночь с 10 по 11 июня.

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Как ранее рассказали метеорологи, на рекордные дожди в июне повлияло сразу несколько мощных циклонов. Кроме того, до Москвы добрались воздушные потоки, которые успели накопить влагу. Напомним, 6 июня обновился суточный рекорд по осадкам. Специалисты рассказали, что на базовой метеостанции мегаполиса, находящейся на ВДНХ, выпало 59 миллиметров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Александра Мышляева
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