Москвичам пообещали тропические ливни на следующей неделе

На следующей неделе столичный регион накроют дожди. За пять дней выпадет около 130% от месячной нормы осадков, лимит будет исчерпан во вторник. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящими тропическими ливнями: например, в столице в сумме за пять суток прогнозируется около 100 миллиметров осадков, или 130% от месячной нормы. Учитывая, что в Москве уже выпало 90% от всего объёма июня, месячный лимит будет перевыполнен во вторник", — отметил метеоролог в своём телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, жителей столицы ожидает магнитная буря в ночь с 10 по 11 июня.