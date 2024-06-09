В Бишкеке самолёт не смог оторваться от ВПП и при торможении порвал шасси

Самолёт "Аэрофлота" не смог оторваться от взлётной полосы в аэропорту Бишкека, а при попытке торможения порвал шасси. Всё произошло накануне днём, рейс перенесли. По предварительным данным, полёт сорвался из-за птиц.

Самолёт "Аэрофлота" не смог взлететь из Бишкека и порвал шасси при торможении. Видео © 360.ru

"Места на полосе оставалось мало, и при экстренном торможении покрышки шасси разорвало. Пилот развернул самолёт, мы покатились в обратную сторону. Навстречу нам уже ехали пожарные машины и специальные бригады экстренной службы. Пожарные пролили водой шасси. Пилот сказал по громкой связи, что причиной не взлетевшего самолёта стали птицы", — рассказала одна из пассажирок 360.ru.

После инцидента людей отправили обратно в аэропорт. В итоге пассажиры рейса, которые не улетели вчера, смогли добраться до столицы сегодня.