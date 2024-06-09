В Казахстане начнут рассматривать народную петицию против пропаганды ЛГБТ*

В Казахстане приняли к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации страны.

"На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", — говорится в сообщении ведомства.

Для того чтобы петицию приняли в работу, необходимо набрать 50 тысяч подписей. В этом случае в течение 40 рабочих дней заявку рассмотрят.

Ранее в России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили её в 2023 году. В судебном иске говорилось, что в деятельности объединения на территории РФ "выявили различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". В марте этого года Минюст РФ внёс движение ЛГБТ* в перечень запрещённых и ликвидированных.