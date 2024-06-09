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9 июня, 18:18

Вызволенный из плена ХАМАС россиянин встретился с родителями спустя 8 месяцев

Андрей Козлов с родителями Михаилом и Евгенией, братом Дмитрием и подругой Дженнифер. Обложка © Израиль по-русски

Андрей Козлов с родителями Михаилом и Евгенией, братом Дмитрием и подругой Дженнифер. Обложка © Израиль по-русски

Освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин Андрей Козлов увидел родителей впервые за восемь месяцев разлуки.

Появилось видео первой встречи с родителями вызволенного из плена ХАМАС россиянина. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, из плена палестинских радикалов Андрея Козлова освободили 8 июня вместе с другими тремя заложниками. В Израиле он жил с 2022 года. Он переехал туда по программе репатриации. 7 октября 2023-го, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, мужчина работал охранником на фестивале Nature Party. Он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах, записывая голосовые сообщения близким людям.

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Александра Мышляева
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