Вызволенный из плена ХАМАС россиянин встретился с родителями спустя 8 месяцев

Напомним, из плена палестинских радикалов Андрея Козлова освободили 8 июня вместе с другими тремя заложниками. В Израиле он жил с 2022 года. Он переехал туда по программе репатриации. 7 октября 2023-го, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, мужчина работал охранником на фестивале Nature Party. Он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах, записывая голосовые сообщения близким людям.