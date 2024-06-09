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9 июня, 18:49

В Минцифры пообещали помочь раненому главе "Цифровых платформ" восстановиться

Арсений Щельцин. Обложка © VK / Арсений Щельцин

Арсений Щельцин. Обложка © VK / Арсений Щельцин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ окажет помощь главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину, который чудом уцелел в поножовщине во дворе собственного дома на Сиреневом бульваре в Москве. Об этом сообщил руководитель ведомства Максут Шадаев.

Глава Минцифры рассказал, что виделся с Щельциным незадолго до покушения. По словам министра, это очень отзывчивый и дружелюбный человек, который посвящает всю свою жизнь развитию IT в нашей стране и помощи людям.

"Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", — гласит публикация.

Спровоцировать рокера, ранившего Щельцина, на поножовщину могла его же подруга
Спровоцировать рокера, ранившего Щельцина, на поножовщину могла его же подруга

Щельцин получил тяжёлые ранения в результате нападения нетрезвого лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина в ночь на 8 июня, рассказывал Life.ru ранее. Преступник нанёс главе АНО "Цифровые платформы" не менее девяти ударов ножом. По словам супруги пострадавшего, ему едва не пронзили сердце. Под раздачу попал и друг Щельцина — от полученных травм он скончался.

Илья Пушкарев
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