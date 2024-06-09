В Минцифры пообещали помочь раненому главе "Цифровых платформ" восстановиться

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ окажет помощь главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину, который чудом уцелел в поножовщине во дворе собственного дома на Сиреневом бульваре в Москве. Об этом сообщил руководитель ведомства Максут Шадаев.

Глава Минцифры рассказал, что виделся с Щельциным незадолго до покушения. По словам министра, это очень отзывчивый и дружелюбный человек, который посвящает всю свою жизнь развитию IT в нашей стране и помощи людям.