В Минцифры пообещали помочь раненому главе "Цифровых платформ" восстановиться
Арсений Щельцин. Обложка © VK / Арсений Щельцин
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ окажет помощь главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину, который чудом уцелел в поножовщине во дворе собственного дома на Сиреневом бульваре в Москве. Об этом сообщил руководитель ведомства Максут Шадаев.
Глава Минцифры рассказал, что виделся с Щельциным незадолго до покушения. По словам министра, это очень отзывчивый и дружелюбный человек, который посвящает всю свою жизнь развитию IT в нашей стране и помощи людям.
"Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", — гласит публикация.
Щельцин получил тяжёлые ранения в результате нападения нетрезвого лидера рок-группы "Пасека" Романа Медведкина в ночь на 8 июня, рассказывал Life.ru ранее. Преступник нанёс главе АНО "Цифровые платформы" не менее девяти ударов ножом. По словам супруги пострадавшего, ему едва не пронзили сердце. Под раздачу попал и друг Щельцина — от полученных травм он скончался.