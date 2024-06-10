Пятиметровый питон целиком проглотил мать четверых детей в Индонезии

Мать четверых детей пропала ещё 6 июня, отправившись на рынок. Тревогу забил супруг женщины, инициировав поиски в близлежащих окрестностях. На следующий день в лесу неподалёку были обнаружены вещи погибшей. Там же местные нашли и неестественно раздутого питона, который с трудом передвигался из-за огромного брюха.