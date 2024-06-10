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9 июня, 21:54

Пятиметровый питон целиком проглотил мать четверых детей в Индонезии

Питон целиком проглотил жительницу Индонезии. Обложка © X / Daily Loud

Питон целиком проглотил жительницу Индонезии. Обложка © X / Daily Loud

Гигантский питон целиком проглотил жительницу села Калемпанг в индонезийской провинции Южный Сулавеси. 50-летнюю женщину нашли внутри пятиметровой рептилии спустя несколько дней поисков, сообщил телеканал CBS News.

Мать четверых детей пропала ещё 6 июня, отправившись на рынок. Тревогу забил супруг женщины, инициировав поиски в близлежащих окрестностях. На следующий день в лесу неподалёку были обнаружены вещи погибшей. Там же местные нашли и неестественно раздутого питона, который с трудом передвигался из-за огромного брюха.

Вспоров змее живот, жители деревни нашли внутри полностью одетую женщину без признаков жизни. Следы на теле говорили о том, что питон сначала покусал и задушил несчастную, а лишь потом полакомился ею.

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Подобные трагедии — не редкость для Индонезии. В 2022 году жертвой питона стала 54-летняя женщина, а за два года до этого змея задушила и проглотила 13-летнего мальчика.

Илья Пушкарев
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