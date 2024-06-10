Финляндия призналась, что тестирует своё оружие на украинцах

Украина получает от Финляндии самые современные образцы вооружения, некоторые из них даже не успели пройти полный цикл испытаний. Таким "достижением" похвастался представитель Минобороны скандинавского государства Микко Хейсканен.

"Он рассказал и об отправке последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых всё ещё находятся на стадии разработки. Полученный на Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант", — сообщил портал Yle со ссылкой на интервью Хейсканена агентству STT.