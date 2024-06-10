Финляндия призналась, что тестирует своё оружие на украинцах
Генерал Хейсканен: Финляндия отправляет Украине оружие, не прошедшее испытания
Украина получает от Финляндии самые современные образцы вооружения, некоторые из них даже не успели пройти полный цикл испытаний. Таким "достижением" похвастался представитель Минобороны скандинавского государства Микко Хейсканен.
"Он рассказал и об отправке последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых всё ещё находятся на стадии разработки. Полученный на Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант", — сообщил портал Yle со ссылкой на интервью Хейсканена агентству STT.
Напомним, что Финляндия является одной из самых ярых стран – сторонниц продолжения украинского конфликта. Власти республики неоднократно призывали Киев отказаться от переговоров в пользу дальнейшего кровопролития и даже допускали отправку своих войск в зону боевых действий.
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