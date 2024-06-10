Химик объяснил, чем вывести плесень со стен Химик Васильев: Плесень образуется при влажности 50–60% и температуре выше +15 10 июня, 11:24 Плесень образуется при влажности 50–60% и температуре выше +15. Обложка © Freepik.com

Плесень на стенах не только портит внешний вид помещения, но и вредит здоровью. Этот микрогрибок развивается только в определённых условиях: при влажности не менее 50–60% и температуре больше +15 градусов. Средства от плесени нужно выбирать в зависимости от причины её появления. Об этом Life.ru рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев.

Прежде всего Васильев подчеркнул, что, если влажность и температура будут высокими, грибок вернётся, несмотря на все ваши усилия.

Наиболее традиционны и привычны в борьбе с плесенью окислители: на основе активного хлора (в настоящее время это гипохлорит натрия — хлорка);

на основе перекисей (различные комбинации пероксидов): такие составы для обработки стен практически не продаются, но сама перекись водорода, а также её связанные формы (гидроперит) есть в аптеках.

Хлоркой стоит с осторожностью обрабатывать блестящие поверхности и пластмассы. Окраска самих стен, скорее всего, также пострадает. Кроме того, такие средства вредны для людей и животных, особенно для их лёгких. А при обработке перекисями окраска поверхностей, скорее всего, "отбелится", дышать такими веществами также неполезно. Кроме того, средства медленно, но неуклонно разлагаются со временем, предупредил химик.

Также для борьбы с проблемой существуют специальные антигрибковые препараты. Неорганические базируются на фториде натрия, борной кислоте и медном купоросе или бордоской смеси, борфториде натрия. Возможны также их комбинации.

Производители не раскрывают своих секретов, составы таких антисептиков не приводятся, однако в действительности это недорогие растворы перечисленных неорганических веществ. Основной нишей их применения являются строительные и ремонтные работы: древесина, бетон и т.д. Все эти реагенты действительно эффективны, но необходимо помнить, что они неполезны для человека и животных при прямом контакте. Николай Васильев Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Органические дезинфектанты используют поверхностно активные неионогенные вещества, основным является полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ). Различные средства с этим веществом выпускаются для строительных целей. Декларируется 50-летняя гарантия для объектов после обработки такими составами.

Можно также использовать ультрафиолетовую лампу и озонатор, но в период обработки не следует находиться в помещении, а затем помещение нужно обязательно проветрить, советует Васильев. Кроме того, в техническом (нежилом) помещении от плесени поможет избавиться медный купорос. Это эффективное средство, но нужно помнить, что стены окрасятся в голубой цвет, и если вы будете белить, красить, то от этого оттенка избавитесь с трудом.

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