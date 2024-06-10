Азаров назвал последствия "демографической ямы" на Украине из-за безвозвратных потерь ВСУ
Азаров: Потери ВСУ на фронте составляют около полумиллиона человек
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Обложка © ТАСС / Владислав Шатило
Вооружённые силы Украины потеряли убитыми уже полмиллиона человек. Если конфликт будет продолжаться и дальше, то страна рискует и вовсе не восстановить численность населения. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. "Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться", — сказано в сообщении.
По словам Азарова, в стране сейчас крайне мало мужчин младше 40 лет, поскольку они или на фронте, или сбежали из страны. Ещё одна загвоздка украинского правительства — массовый отъезд украинок от 18 до 34 лет за границу, в частности в страны ЕС. Совокупность всех этих факторов послужила причиной сокращения в два раза рождаемости на Украине в 2021–2023 годах.
"Демографы бьют тревогу. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая "яма" на Украине", — предостерегает Азаров.
На фоне наивных заявлений Дмитрия Кулебы двухгодичной давности о том, что отключения света приведут к беби-буму, несмотря на то что на тот момент в стране шла четвёртая волна мобилизации (сейчас их десять), особенно печально выглядит новость о том, что в 2023 году страна побила антирекорд по рождаемости, который держался 300 лет, с 1719 года. За прошлый год там родилось 187 тысяч детей.