Вооружённые силы Украины потеряли убитыми уже полмиллиона человек. Если конфликт будет продолжаться и дальше, то страна рискует и вовсе не восстановить численность населения. Такое мнение в своём телеграм-канале высказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек. "Точка невозврата" — миллион человек. До этой цифры не так много, как некоторым кажется. Именно после этой цифры украинцы будут не в состоянии самовосстановиться", — сказано в сообщении.

По словам Азарова, в стране сейчас крайне мало мужчин младше 40 лет, поскольку они или на фронте, или сбежали из страны. Ещё одна загвоздка украинского правительства — массовый отъезд украинок от 18 до 34 лет за границу, в частности в страны ЕС. Совокупность всех этих факторов послужила причиной сокращения в два раза рождаемости на Украине в 2021–2023 годах.

"Демографы бьют тревогу. Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем сильнее будет разрастаться демографическая "яма" на Украине", — предостерегает Азаров.