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10 июня, 23:12

В Финляндии запросили у РФ разъяснения из-за военного самолёта

МИД Финляндии запросил у Посольства РФ разъяснения по факту нарушения госграницы

Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к диппредставительству РФ в Хельсинки в связи с вероятным нарушением воздушного пространства страны российским военным самолётом. Об этом сказано в сообщении ведомства в соцсети X.

"МИД Финляндии связался с Посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", — гласит публикация.

Впервые о ситуации рассказали в Минобороны скандинавского государства. По предварительным данным военного ведомства, 10 июня самолёт РФ пересёк границу в районе Финского залива и удалился вглубь страны на два с половиной километра. В общей сложности полёт над чужой территорией продолжался около двух минут. Проводится расследование.

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Напомним, что российская авиация в понедельник действительно совершала полёт над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Участие в манёврах приняли бомбардировщики Ту-22М3 и ракетоносцы Ту-95МС, которые сопровождали истребители.

Обложка ©

Unsplash / aboodi vesakaran

Илья Пушкарев
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