В Финляндии запросили у РФ разъяснения из-за военного самолёта

Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к диппредставительству РФ в Хельсинки в связи с вероятным нарушением воздушного пространства страны российским военным самолётом. Об этом сказано в сообщении ведомства в соцсети X.

"МИД Финляндии связался с Посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства", — гласит публикация.

Впервые о ситуации рассказали в Минобороны скандинавского государства. По предварительным данным военного ведомства, 10 июня самолёт РФ пересёк границу в районе Финского залива и удалился вглубь страны на два с половиной километра. В общей сложности полёт над чужой территорией продолжался около двух минут. Проводится расследование.