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11 июня, 00:50

Не нарушить ТК РФ: Россиянам объяснили, когда работодателя нужно предупредить об отпуске

Юрист Ручкина: Закон требует извещать работодателя об отпуске за две недели

Трудовой кодекс России чётко регламентирует сроки извещения работодателя о планируемом отпуске. Согласно части 3 статьи 123 ТК, босс должен узнать о намерениях сотрудника взять передышку не позднее чем за две недели, напомнила юрист Гульнара Ручкина.

"В то же время нормами действующего законодательства не установлен какой-либо срок, до истечения которого работник может обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска", — добавила эксперт в беседе с aif.ru.

Ручкина подчеркнула, что обязательной унифицированной формы уведомления о предстоящем отпуске не существует. Способы оповещения определяются работодателем и регламентируются внутренними правилами компании.

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Ранее Life.ru напоминал, что по закону каждому работнику положено 28 дней отпуска в году. Однако почти треть россиян считает это время недостаточным для отдыха от трудовых будней.

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Freepik

Илья Пушкарев
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