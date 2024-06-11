Не нарушить ТК РФ: Россиянам объяснили, когда работодателя нужно предупредить об отпуске
Юрист Ручкина: Закон требует извещать работодателя об отпуске за две недели
Трудовой кодекс России чётко регламентирует сроки извещения работодателя о планируемом отпуске. Согласно части 3 статьи 123 ТК, босс должен узнать о намерениях сотрудника взять передышку не позднее чем за две недели, напомнила юрист Гульнара Ручкина.
"В то же время нормами действующего законодательства не установлен какой-либо срок, до истечения которого работник может обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска", — добавила эксперт в беседе с aif.ru.
Ручкина подчеркнула, что обязательной унифицированной формы уведомления о предстоящем отпуске не существует. Способы оповещения определяются работодателем и регламентируются внутренними правилами компании.
Ранее Life.ru напоминал, что по закону каждому работнику положено 28 дней отпуска в году. Однако почти треть россиян считает это время недостаточным для отдыха от трудовых будней.