Одни плюсы: Названы главные преимущества самозанятости для пенсионеров
Сенатор Епифанова: Самозанятые пенсионеры не приравниваются к работающим людям
При регистрации в качестве самозанятых российские пенсионеры могут рассчитывать сразу на несколько "жирных" плюсов. В первую очередь люди в возрасте получат возможность зарабатывать деньги, платить минимальный налог от 4 до 6% и не мучиться с отчётами, рассказала "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова.
Арбитражный управляющий Минюста РФ подчеркнула, что часть перечисленного налога на профессиональный доход автоматически отчисляется на медстрахование. Ещё одним преимуществом режима является отсутствие бумажной волокиты, свойственной индивидуальным предпринимателям.
"Нет необходимости покупать кассовый аппарат, платить за его обслуживание и за передачу данных в налоговую. Самозанятому пенсионеру не придётся подавать никаких отчётов. Четвёртый плюс — будет действовать особый вычет, пока сумма налога не превысит 10 тыс. руб", — отметила Епифанова.
Собеседница издания также напомнила, что самозанятые пенсионеры не считаются работающими гражданами, а потому этот период не идёт в счёт трудовой пенсии. Исправить ситуацию могут добровольные взносы в Социальный фонд, но тогда придётся забыть об индексации пенсии до уровня прожиточного минимума.
Напомним, что число самозанятых россиян в 2024 году перевалило за 10-миллионную отметку. По заверениям Минфина, налоговый режим для них не будет меняться ещё как минимум четыре года.
Life.ru