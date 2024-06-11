Одни плюсы: Названы главные преимущества самозанятости для пенсионеров

При регистрации в качестве самозанятых российские пенсионеры могут рассчитывать сразу на несколько "жирных" плюсов. В первую очередь люди в возрасте получат возможность зарабатывать деньги, платить минимальный налог от 4 до 6% и не мучиться с отчётами, рассказала "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова.

Арбитражный управляющий Минюста РФ подчеркнула, что часть перечисленного налога на профессиональный доход автоматически отчисляется на медстрахование. Ещё одним преимуществом режима является отсутствие бумажной волокиты, свойственной индивидуальным предпринимателям.

"Нет необходимости покупать кассовый аппарат, платить за его обслуживание и за передачу данных в налоговую. Самозанятому пенсионеру не придётся подавать никаких отчётов. Четвёртый плюс — будет действовать особый вычет, пока сумма налога не превысит 10 тыс. руб", — отметила Епифанова.